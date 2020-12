Covid, prima vaccinata in Italia. La professoressa Capobianchi: "Sto bene, progresso del mondo intero"

27 dicembre 2020 a

a

a

E' stata la professoressa Maria Rosaria Capobianchi la prima vaccinata anti Covid in Italia, insieme all'infermiera Claudia Alivernini e all'operatore sociosanitario Omar Altobelli. La somministrazione è avvenuta in diretta dall'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Immediatamente dopo l'iniezione la professoressa ha sottolineato di sentirsi "molto bene, non ho alcun problema".

Video su questo argomento Le prime tre vaccinazioni in Italia: "E' l'inizio della fine per il contagio"

Poi ha ricordato le tappe di un anno particolarmente drammatico: "La prima infezione in Italia è stata diagnosticata allo Spallanzani. Non pensavamo certo che sarebbe avvenuto tutto quello che è poi accaduto. Il vaccino è un progresso del mondo intero inatteso. Grandissima gratitudine a chi ha lavorato con la consapevolezza che è il presidio più importante per combattere il Covid". Poi l'appello a chi teme la vaccinazione: "Il messaggio è di speranza e di fiducia. Invito a condividere la scelta con consapevolezza e fiducia. I vaccini sono stati provati, testati e approvati. Non c'è motivo di preoccupazione che invece deve esserci nella possibile evoluzione naturale del virus".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.