Covid, ecco il farmaco italiano Tls Menarini: a inizio gennaio il via ai test. Paolini: "Subito la sicurezza della terapia"

All'inizio di gennaio partiranno le prove cliniche per il farmaco anticorpo monoclonale anti Covid. Lo sostiene Andrea Paolini, direttore generale di Fondazione Toscana Life Sciences di Siena, il polo di eccellenza scientifica che ha selezionato l'anticorpo attraverso la ricerca di laboratorio progetto Mad (Monoclonal Antibody Discovery). Il farmaco ora è stato "prodotto da Menarini Biotech di Pomezia e siamo davvero a un passo dall'avvio delle prove cliniche, previsto per i primi di gennaio", spiega Paolini. "La fase 1 verificherà la sicurezza della terapia, sarà svolta su persone sane e condotta dall'Istituto Spallanzani di Roma e dal Centro di Ricerche Cliniche di Verona". Quindi in dirittura d'arrivo non solo il farmaco che stanno sperimentando gli scienziati inglesi, ma anche quello italiano.

