Covid, in ospedale il prete della predica sul vino durante la messa di Natale: polmonite bilaterale | Video

27 dicembre 2020 a

a

a

Dal video diventato virale per la battuta sul vino durante la messa di Natale, al ricovero in ospedale a causa del Covid. Lui è don Pietro Cesana, il parroco 62enne di Borgotrebbia, in provincia di Piacenza. Nell'omelia aveva esortato scherzosamente i fedeli a mangiare e bere abbondantemente poiché "gli astemi in paradiso non entrano". La notte seguente il sacerdote si è sentito male ed è stato portato in ospedale. Fuori dalla chiesa è stato affisso un cartello: "Si avvisa che le messe sono sospese a causa del Covid”.

Come scrive la Libertà di Piacenza, lui ha voluto rassicurare i fedeli con un messaggio via whattsapp: "Sono in pneumologia, mi tengono monitorato. Aspettiamo l’evolversi della situazione. Restiamo uniti nella preghiera”. Gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale. Don Cesena era già finito sulle cronache ad aprile: celebrò messa nonostante il divieto per il lockdown e pagò una multa di 400 euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.