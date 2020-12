Macerata, trovata morta in casa: Rosina aveva chiamato il centro antiviolenza e ottenuto un appuntamento con un legale

26 dicembre 2020 a

Trovata morta in casa a Montecassiano in provincia di Macerata dopo una rapina secondo la versione dei familiari. Emergono altri elementi dalle indagini portate avanti dai carabinieri. Rosina Cassetti, la donna di 78 anni trovata senza vita la sera della vigilia di Natale e per la quale la Procura di Macerata sta procedendo per omicidio aveva preso contatto con il Centro Antiviolenza «Sos donna» di Macerata, fissando un appuntamento per martedì prossimo con un legale.

La notizia viene riferita dal Corriere Adriatico che spiega come si tratti di un elemento che consolida l'ipotesi che la morte della donna, avvenuta, secondo la ricostruzione fornita ai carabinieri dai familiari che abitano con lei (marito, figlia e nipote) durante una rapina in casa, possa essere invece legata a tensioni in famiglia.

