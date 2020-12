Covid, altri 459 morti e 19.037 nuovi contagi in Italia: il bollettino di Natale

25 dicembre 2020 a

a

a

Covid, arriva il bilancio di Natale. Sempre molto pesante in termini di casi e di morti. Sono 19.037 i contagi da Coronavirus resi noti in Italia oggi, 25 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Sono circa mille più del giorno precedente. Da ieri sono stati registrati altri 459 morti che portano il totale a 71.359 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

Gli attualmente positivi sono 579.886, con un calo di 13.746 unità. L'incremento dei dimessi e dei guariti, secondo i dati del ministero della Salute, è invece di 32.324 (i casi da inizio epidemia sono 1.377.109) .

Sono 152.334 i tamponi per il Covid effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, circa 41mila in meno rispetto a ieri secondo il bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività sale al 12,49%, oltre tre punti in più rispetto a ieri quando era al 9,3%

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.