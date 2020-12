Papa Francesco: "Basta mangiatoie della vanità, ricordiamo quella di Betelemme. Ogni scartato è figlio di Dio"

25 dicembre 2020 a

"Il figlio di Dio è nato scartato per dirci che ogni scartato è figlio di Dio". Parole forti quelle di Papa Francesco durante l'omelia della messa della vigilia di Natale. Il Signore "è venuto al mondo come viene al mondo un bimbo, debole e fragile, perché noi possiamo accogliere con tenerezza le nostre fragilità". Bergoglio ha spiegato che "anche con noi Dio ama fare grandi cose attraverso le nostre povertà. Ha messo tutta la nostra salvezza nella mangiatoia di una stalla e non teme le nostre povertà: lasciamo che la sua misericordia trasformi le nostre miserie!".

E ancora: "Insaziabili di avere, ci buttiamo in tante mangiatoie di vanità, scordando la mangiatoia di Betlemme. Quella mangiatoia, povera di tutto e ricca di amore, insegna che il nutrimento della vita è lasciarci amare da Dio e amare gli altri".

