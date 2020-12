Meteo, arriva la burrasca fra Natale e Santo Stefano: piogge, neve e vento. Dove colpirà il maltempo

24 dicembre 2020 a

a

a

Maltempo sull'Italia. Arriva la burrasca di Natale. Colpirà fra il 25 dicembre e il giorno di Santo Stefano. Secondo gli esperti del sito 3B meteo porterà piogge, neve anche a bassa quota e freddo.

Peggioramento già da oggi, giovedì 24 dicembre 2020 su Nord e Tirreniche mentre il giorno di Natale

Piogge e rovesci anche forti a fine giornata sul basso Tirreno. Il peggioramento interesserà anche parte del Nord, in particolare al mattino il Triveneto, in giornata poi solo l'Emilia. Quota neve in brusco abbassamento per l'ingresso dell'aria fredda. Al Nord neve in calo fino a 200/400m in Emilia in serata, 1200/1500m sul resto dell'Appennino centro-settentrionale ma in calo fino a 400/700m la sera, a quote superiori sull'Appennino meridionale.

Il giorno di Santo Stefano la perturbazione si sposta verso il sudest con piogge e rovesci più frequenti su Abruzzo, Calabria tirrenica e Salento. Limite neve sui 400m sulla dorsale centrale adriatica, in calo fino a 600/800m su quella meridionale entro sera. Temperature in ulteriore brusco calo, venti forti settentrionali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.