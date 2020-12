Vaccino Covid-19, chi è l'infermiera dello Spallanzani che riceverà la dose per prima

23 dicembre 2020 a

Ventinove anni, laureata in scienze infermieristiche, di Roma. Lei è Claudia Alivernini l'infermiera che lavora all'istituto di malattie infettive Spallanzani che domenica 27 dicembre, giorno del V-Day, farà parte del gruppo dei primi 5 operatori sanitari che riceveranno la dose del vaccino contro il Covid.

E' in forza al reparto di malattie infettive, ma in questi mesi di emergenza ha fatto parte anche delle squadre che visitano i pazienti anziani a domicilio.

Recentemente ha dato la disponibilità a far parte delle unità mobili che saranno decisive per la campagna di vaccinazione. Per questo è stata scelta. Infatti la Regione Lazio ha dato la priorità agli operatori sanitari che poi saranno impegnati nella campagna per la somministrazione del vaccino ai cittadini.

Nonostante il grande impegno di questi mesi sta proseguendo il suo percorso di studi con un master in infermieristica forense.

