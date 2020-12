Vaccino Covid, Burioni contro il piano di Arcuri: "Spot iniziale e prossime dosi a febbraio? Spero sia errore di stampa"

23 dicembre 2020 a

a

a

Roberto Burioni contro il piano vaccini organizzato dal commissario straordinario all'emergenza Covid Domenico Arcuri. Il noto virologo ha espresso tutto il suo disappunto su twitter. "Leggo che dopo le prime 10.000 dosi la successiva spedizione arriverà il 30 gennaio. Questo significa che dopo lo spot iniziale iniziamo a vaccinare a febbraio? Spero sia un errore di stampa", ha scritto.

Il virologo del San Raffaele di Milano nei giorni scorsi aveva affermato: "Il vaccino efficace l’abbiamo, adesso bisogna vaccinare, vaccinare, vaccinare. L’emergenza di varianti virali - ha sottolineato sul sito di informazione e divulgazione scientifica da lui fondato MedicalFcts.it - è un motivo in più per non perdere tempo. Nessun ritardo può essere tollerato".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.