Libia, i pescatori denunciano: "Sentivamo torturare altri detenuti"

Torture, urla disumane, spari e città fantasma. I ricordi dei 18 pescatori liberati in Libia sono da incubo. "La notte era il momento più brutto, quando si sentivano le urla disperate di detenuti che venivano torturati. I militari li venivano a prendere e subito dopo c’erano le grida disumane. Sembravano bambini" racconta uno dei pescatori. Bernardo Salvo, ad AdnKronos. Nella sua casa di Mazara del Vallo, nonostante l'avvicinarsi del Natale e la ritrovata serenità familiare, i ricordi vanno a quei 108 giorni trascorsi in prigionia. Di notte, all’esterno del carcere "si sentivano in continuazione degli spari" continua Salvo.

Il ritorno a casa dei pescatori prigionieri in Libia e l'agonia dei familiari: il servizio de "Le Iene"

Poi parla il tunisino Hedi Ben Thameur, un alto pescatore, che prendere da giorni pesanti antidolorifici "perché non mi sentivo più le gambe a furia di dormire a terra, sul pavimento. Con noi c’erano doversi intellettuali, erano rinchiusi in altre celle. C’erano professori, maestri, scienziati, studiosi, insomma intellettuali che erano stati presi dal regime di Haftar. E venivano picchiati, senza motivo". Un altro pescatore Jemmali Farhat, tunisino anche lui, è convinto che i carcerieri di Haftar siano "terroristi dell’Isis". I 18 pescatori, a differenza degli altri detenuti in Libia, non sarebbero stati picchiati. Lo hanno raccontato loro ai carabinieri del Ros durante gli interrogatori. Solo due pescatori, Bernardo Salvo e Gaspare Giacalone, sono stati picchiati il primo giorno perché i loro pescherecci sono scappati e per"’punizione" pestati a sangue.

