Natale, piano controlli anti Covid: 70mila agenti in azione, tornano anche i droni

Rigidi controlli e un imponente spiegamento di mezzi e personale delle forze dell’ordine (70 mila, insieme ai militari di Strade Sicure) sono ancora protagonisti in queste ultime ore che precedono la stretta anti Covid di Natale e Capodanno. L'obiettivo del Viminale è limitare gli assembramenti tra shopping, negozi, bar e ristoranti ancora aperti.

Nelle sale operative si lavora su telecamere e tornano i droni (già visti in azione durante il primo lockdown). Il controllo del territorio viene rafforzato "anche in funzione dei reati di strada, suscettibili di incremento in ragione della maggiore circolazione di persone e merci". Continuano, anche dopo il weekend, i controlli su stazioni e autostrade. In particolare negli autogrill per chi si sposta in macchina e per verificare il rispetto della norma che sancisce l’obbligo di distanziamento e mascherina anche in auto per persone non conviventi. Attenzione massima agli spostamenti tra Comuni, sono previste sanzioni: da 400 a 1.000 euro per chi viola i divieti.

