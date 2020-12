Scossa di terremoto di magnitudo 3.3. Epicentro a pochi chilometri da Foggia

21 dicembre 2020 a

Nuova scossa di terremoto. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, hanno registrato un altro evento sismico, stavolta di magnitudo 3.3. Epicentro in Puglia, circa 14 chilometri a est della città di Foggia, a nove chilometri di profondità. Il sisma è avvenuto alle ore 19.31 ed è stato avvertito da numerosi cittadini che si sono rivolti ai vigili del fuoco o ai carabinieri per essere rassicurati, come sempre avviene in questi casi. Non si registrano danni né feriti. E' la seconda scossa di oggi, lunedì 21 dicembre, superiore a magnitudo 3 in Italia. La prima si era verificata in piena notte, alle ore 2.22: epicentro nelle Marche, a Montegiorgio, provincia di Fermo.

