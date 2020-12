Tragedia in provincia di Chieti, esplode un'azienda di munizioni. Il sindaco: "Ci sono tre morti". Diversi feriti

21 dicembre 2020 a

Esplosione in una fabbrica di munizioni in provincia di Chieti, per l'esattezza a Casalbordino. I vigili del fuoco sono sul posto insieme agli artificieri, secondo le prime informazioni ci sarebbero almeno tre morti. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 21 dicembre, nell'azienda Sabino Esplodenti Srl. Il sindaco del posto, Filippo Marinucci, ha confermato la notizia parlando a Rainews24 e sottolineando che si tratta di una fabbrica che si trova nella zona marina. E' stato proprio il primo cittadino a spiegare che le vittime accertate al momento sarebbero tre e ci sarebbero anche diversi feriti. L'azienda, fondata nel 1972, è specializzata nel recupero di esplosivi da armamenti dismessi.

