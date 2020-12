Covid, arriva l'ok al vaccino Pfizer Biontech da parte dell'Ema

21 dicembre 2020 a

L'Ema, Agenzia europea del farmaco, ha dato l'ok al vaccino anti Covid realizzato da Pfizer Biontech. Lo ha comunicato la stessa Agenzia attraverso Marie-Agnes Heine, la responsabile della comunicazione per i medicinali. I tempi dunque sono stati più veloci del previsto da parte dell'Ema. Le prime dosi per l'Italia partiranno dal Belgio proprio alla vigilia di Natale. E' previsto l'arrivo allo Spallanzani nella giornata di Santo Stefano, il 26 dicembre. Il giorno successivo è in programma il Vaccine day in gran parte dell'Europa. La direttrice dell'Agenzia ha spiegato che al momento non ci sono indicazioni che il vaccino non funzioni contro la variante Covid.

