Papa Francesco: "In Vaticano non c'è Mandrake. Andiamo avanti insieme. E mai dialogare con il diavolo"

21 dicembre 2020 a

a

a

A papa Francesco di certo non manca la battuta. Il pontefice incontra i dipendenti della Santa Sede e del Governatorato della Città del Vaticano con i loro familiari, come fa ogni anno. Ma stavolta non fa giri di parole: "Nel governatorato e nella segreteria di Stato non c'è Mandrake, non c'è la bacchetta magica, ma dobbiamo trovare la via per andare avanti tutti insieme, come in una sola famiglia". Mago a parte, Francesco ha parlato anche del Covid sottolineando che anche "la Santa Sede ne ha risentito e sta facendo ogni sforzo per affrontare nel migliore dei modi questa situazione precaria. Si tratta di ottemperare le legittime esigenze di voi dipendenti e quelle della Santa Sede: dobbiamo venirci incontro reciprocamente, impegnandoci tutti per superare questo momento di criticità con buona volontà e pazienza". E ancora: "La crisi è un fenomeno che investe tutti e tutto. E' presente ovunque e in ogni periodo della storia, coinvolge le ideologie, la politica, l'economia, la tecnica, l'ecologia, la religione. Si tratta di una tappa obbligata della storia personale e sociale. Si manifesta come un evento straordinario, che causa sempre un senso di trepidazione, angoscia, squilibrio e incertezza nelle scelte da fare. Come ricorda la radice etimologica del verbo krino: la crisi è quel setacciamento che pulisce il chicco di grano dopo la mietitura". Ma Francesco mette in guardia: "Gesù mai dialoga col diavolo, mai. E noi dobbiamo imparare da questo, col diavolo non si dialoga mai", un passaggio ovviamente non riferito alla pandemia, ma agli scandali della Chiesa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.