Covid, la virologa Stefanelli: "Nessuna paura per il vaccino, funzionerà lo stesso. Le varianti del virus sono già diverse"

21 dicembre 2020 a

a

a

Il vaccino funzionerà anche sulla variante del Covid 19. Lo sostiene anche la virologa Paola Stefanelli, direttrice del reparto malattie prevenibili da vaccinazione dell’Istituto superiore di sanità. In un'intervista a Repubblica precisa che non esiste una prova di maggiore gravità della malattia. "Si tratta di una variante, un ceppo che ha diverse mutazioni nel suo genoma e alcune riguardano anche la proteina spike, una di quelle che si agganciano al sistema immunitario dell’uomo - sostiene la virologa - Non è escluso che un virus faccia delle mutazioni. Sempre del Coronavirus sono state identificate varie varianti, come quella spagnola, che però non sono state associate a cambiamenti di virulenza e letalità".

Covid, esperti Ue rassicurano: "Vaccino efficace contro la variante del virus"

Quindi il virus non è più grave? "No, assolutamente. Anche i due casi identificati al Celio hanno una sintomatologia molto lieve. E del resto i casi inglesi di infezione non sono diversi da quelli provocati dal Covid senza mutazione". Stefanelli precisa che è scattato l'allarme perché "se aumenta la trasmissibilità è importante per le misure di sanità pubblica. Inoltre ancora non sappiamo se questa variante ha altre caratteristiche biologiche che meritino di essere approfondite". Sul vaccino, "non c’è alcuna evidenza scientifica, al momento, di inefficacia. E non siamo nemmeno in grado di dire che un vaccino possa funzionare meglio di un altro". In generale, "girano vari ceppi. In Europa c’è un lignaggio, il B1, e vari sotto lignaggi. Questa variante ha la peculiarità di aver accumulato le mutazioni in tempo breve. Le mutazioni avvengono spesso".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.