Terremoto, lieve scossa in Toscana. Epicentro a Scandicci, alle porte di Firenze

21 dicembre 2020 a

a

a

Nella notte del 21 dicembre scosse di terremoto non solo nelle Marche, dove la più forte ha raggiunto magnitudo 3.6. La terra ha tremato anche in Toscana, seppur lievemente, per fortuna. Alle 5.33 è stato registrato un evento sismico di magnitudo 2.0 ad una profondità di nove chilometri. L'epicentro è stato individuato nel comune di Scandicci, in provincia di Firenze. Anche in questo caso la scossa è stata avvertita da una parte della popolazione. Nonostante si tratti di un terremoto di lieve entità, sono in corso le verifiche da parte della sala operativa della protezione civile della Città metropolitana di Firenze.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.