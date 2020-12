Terremoto nel centro Italia, nella notte magnitudo 3.6 a Montegiorgio, provincia di Fermo. Poi subito dopo scossa 2.4

21 dicembre 2020 a

In piena notte torna a tremare la terra nel Centro Italia. Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 nelle Marche, in provincia di Fermo. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, hanno registrato un sisma con epicentro a due chilometri dal paese di Montegiorgio (profondità di 29 chilometri). Il terremoto si è verificato alle ore 2.22 di lunedì 21 dicembre. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, non si registrano danni. Due minuti più tardi un nuovo evento sismico. Stavolta più lieve, di magnitudo 2.4. Epicentro vicino a quello della scossa precedente, ma nel territorio comunale di Monte Vidon Corrado, sempre in provincia di Fermo.

