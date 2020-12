Non è l'Arena, Leali e la fidanzata Marilisa Loisi: "Prima tutti conoscevano Genovese e volevano andare alle sue feste, ora si nascondono" | Video

21 dicembre 2020 a

"Prima dell'arresto per violenza sessuale tutti dicevano di conoscere Alberto Genovese e volevano andare alle sue feste, ora invece si nascondono". Lo sostengono Daniele Leali e la sua fidanzata, Marilisa Loisi, intervenuti alla puntata di Non è l'Arena, il programma di approfondimento di La7 condotto da Massimo Giletti.

Il racconto shock di Kristina su Genovese: "Aveva la sindrome dello sceicco. A Ibiza trovammo una ragazza nuda tra gli escrementi"

Leali, braccio destro dell'imprenditore di Milano sotto accusa, ribadisce per l'ennesima volta che ora è l'unico tra quelli che facevano parte del gruppo di Genovese a metterci la faccia. E Marilisa Loisi sostiene che andando alle feste le ragazze non rischiavano assolutamente niente: "Terrazza Sentimento e Villa Lolita (a Ibizia, ndr) non erano posti pericolosi". Clicca qui per il video de Non è l'Arena.

