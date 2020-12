Non è l'Arena, caso Genovese. Daniele Leali: "Non ho ricevuto l'avviso di garanzia. Da un mese sono a disposizione della procura" | Video

21 dicembre 2020 a

"Io sono tornato in Italia come era previsto. L'avviso di garanzia non l'ho ancora ricevuto, ho dato alla procura di Milano la disponibilità per essere ascoltato già da un mese". Lo ha detto Daniele Leali, braccio destro di Alberto Genovese, rientrato da Bali e ospite di Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti su La7. L'amico dell'imprenditore di Milano arrestato per presunta violenza sessuale, risulta indagato per cessione di droga ma sostiene di non aver ancora ricevuto l'avviso. Ribadisce, inoltre, che il suo viaggio a Bali non è stato una fuga: era programmato da tempo soltanto per motivi di lavoro, così come il suo rientro. Clicca qui per ascoltare l'intervento di Daniele Leali.

