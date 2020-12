Non è l'Arena, caso Alberto Genovese: il video misterioso. Secondo Daniele Leali non è della festa della violenza sessuale

20 dicembre 2020 a

a

a

Caso Alberto Genovese, a Non è l'Arena spunta il video di una delle feste a Terrazza Sentimento. Massimo Giletti, conduttore del programma di La7, lo manda in onda. E' un filmato che dura solo pochi secondi e Giletti chiede a Daniele Leali, braccio destro dell'imprenditore di Milano arrestato per violenza sessuale su una ragazza di 18 anni, ripetutamente drogata, se si tratta della festa del presunto stupro. Daniele Leali nega e spiega che è una delle feste precedenti. Sembra di essere delle sera incriminata, invece, una foto che ritrae l'imprenditore Alberto Genovese che alza il calice tenendo per mano una ragazza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.