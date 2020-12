Covid, si teme l'esodo di lunedì 21 dicembre: sarà il giorno critico per gli spostamenti

20 dicembre 2020 a

a

a

Il giorno critico per gli spostamenti può essere quello di domani, lunedì 21 dicembre. Finora non c'è stato nessun esodo per le feste di Natale, o non come si temeva nelle stazioni e sulle autostrade. I controlli straordinari hanno funzionato ma non è finita. Il giorno critico potrebbe essere appunto lunedì, 21 dicembre, quando non si potrà più spostarsi tra regioni ma sarà sempre consentito tornare alla residenza o al domicilio. Gli italiani in vista del lockdown morbido, tra rosso e arancione, che durerà fino alla Befana si sono accalcati nelle strade per lo shopping e ciò si teme anche per la giornata di oggi.

