Covid, la nuova variante che spaventa la Gran Bretagna: Oms studia la mutazione del virus. Paesi Bassi sospendono i voli

Allarme Covid, la nuova variante mette in allarme il Regno Unito. Le autorità del Paese hanno informato l'Organizzazione mondiale della Sanità che la nuova variante rintracciata nel sud-est del Paese può circolare più velocemente e potrebbe addirittura risultare più letale. Ipotesi tutta da verificare. Londra e il Sud-est dell'Inghilterra tornano in lockdown. I Paesi Bassi intanto, hanno sospeso tutti i voli passeggeri dal Regno Unito fino al 1 gennaio dopo la scoperta di un caso olandese.

In Gran Bretagna i residenti saranno tenuti a restare in casa, con alcune limitate eccezioni. Le attività commerciali non essenziali, le palestre indoor, le strutture ricreative e i servizi di cura personale dovranno chiudere. Bisognerà lavorare in modalità a distanza, dovunque questo sia possibile. I residenti interessati non potranno abbandonare le zone dove sono in vigore restrizioni di livello 4 e non potranno passare la notte lontano dalle proprie abitazioni.

