Milano choc, uomo ucciso in strada vicino alla stazione Centrale durante una rapina: gola tagliata. Testimoni hanno visto gli autori

19 dicembre 2020

Un uomo è stato ucciso in strada, a Milano, nei pressi della stazione Centrale. L’uomo, del quale al momento non si conoscono le generalità, è stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue, attorno alle 18.30 di stasera 19 dicembre, in via Mauro Macchi angolo via Domenico Scarlatti. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un’automedica e un’ambulanza. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e raccogliere le prime testimonianze.

L'uomo 60 anni è stato ucciso per strada, secondo quanto si apprende, durante una rapina. L'uomo è stato trovato agonizzante per terra, con un profondo taglio alla gola. Accanto al corpo è stato rinvenuto un coltello. Alcuni testimoni hanno raccontato ai carabinieri, che conducono le indagini, di aver visto gli autori dell'aggressione.

