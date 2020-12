Messa di Natale, nella chiesa più vicina e autocertificazione: i consigli della Cei per velocizzare i controlli

19 dicembre 2020 a

A messa il giorno di Natale, i vescovi danno suggerimenti. "Nelle nuove norme per le festività "non ci sono cambiamenti circa la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni: entrambe sono sempre permesse, in condizioni di sicurezza e nella piena osservanza delle norme", riferisce la Cei aggiungendo che "durante i giorni di 'zona rossa' si consiglia ai fedeli di avere con sé un modello di autodichiarazione per velocizzare le eventuali operazioni di controllo".

I vescovi ricordano anche la Circolare del ministero dell'Interno del 7 novembre 2020 che precisa che i luoghi di culto dove ci si può recare "dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini".

