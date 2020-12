Genovese, violenza sessuale: accuse da altre due ragazze. Aumentano le denunce

18 dicembre 2020 a

E' sempre più grave la posizione di Alberto Genovese, l'imprenditore di Milano in carcere dal 6 novembre con l'accusa di aver stuprato e drogato una ragazza di 18 anni per ore. Altre due giovani donne ora accusano Genovese di violenza sessuale e cessione di droga. Le ragazze sono rappresentate dal legale Ivano Chiesa e saranno ascoltate dai magistrati nei prossimi giorni. Secondo le denunce le ragazze avrebbero subito abusi tra Milano, Ibiza e Mykonos. Uno degli episodi sarebbe stato filmato dalla videosorveglianza dell'attico di lusso di Milano. Salgono a quattro, quindi, le denunce. Per il primo caso Genovese è in carcere, per gli altri tre è iscritto nel registro degli indagati. Così come l'ex fidanzata, che avrebbe partecipato alla violenza ad Ibiza denunciata da una 23enne, e il suo amico Daniele Leali, per cessione di droga.

