Covid, tre regioni in zona gialla: Val d'Aosta, Toscana e Campania. L'Abruzzo resta arancione

Ufficialità attesa a breve: imminente riunione della Cabina di regia

18 dicembre 2020 a

a

a

Nel weekend tutta l'Italia si troverà nella zona con meno restrizioni, quella gialla, ad eccezione dell'Abruzzo. La riunione della Cabina di regia - in giornata - sancirà, tranne colpi di scena, il passaggio in zona gialla per tre Regioni (Val D'Aosta, Toscana e Campania) e una Provincia (Bolzano).

Natale e Capodanno, ipotesi zona rossa 24-27 e 31-3 e spunta anche la zona arancione per alcuni giorni

Di fatto quasi tutte le Regioni sono riuscite in questi giorni a proseguire nel trend che vede l'epidemia in discesa dal punto di vista dei nuovi contagi, ad eccezione del Veneto che ha intrapreso nuove misure autonomamente. L'Abruzzo avrà alcuni giorni in zona arancione per poi cambiare nella giornata di mercoledì. Fondamentalmente però le tre Regioni che cambiano fascia lo faranno giusto per il weekend perché dal punto di vista degli spostamenti da lunedì 21 verranno bloccate le uscite da tutte le Regioni mentre dalla vigilia di Natale scatteranno i nuovi provvedimenti in attesa di approvazione in serata dal Governo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.