Natale in lockdown, 70mila uomini delle forze dell'ordine per controllare spostamenti e shopping. Regole e multe

Fitta rete di controlli da parte del Viminale che ha messo a disposizione 70mila uomini delle forze dell'ordine - coadiuvati dai militari dell'esercito, polizia municipale e volontari della protezione civile - per i controlli del weekend tra shopping e spostamenti per visita parenti e seconde case. Le regole sono severissime: in macchina, a meno che non si sia tra conviventi, è vietato viaggiare in più di una persona per ogni sedile (massimo due quindi) e con l'obbligo di mantenere la mascherina. Per questo sono stati disposti posti di blocco a imbuto su strade a lunga percorrenza. Nei centri cittadini, con negozi, bar e ristoranti aperti regolarmente, l'obiettivo è far affluire le persone nelle vie e nelle piazze dello shopping senza assembramenti.

Misure Natale e Capodanno, decisione nel Cdm convocato per domani alle ore 18



Da lunedi, quando scatterà invece il blocco della mobilità tra regioni, i controlli saranno mirati alla verifica del possesso dei requisiti che dovranno essere autocertificati per chi si sposterà, solo motivi di lavoro, di salute, di necessità o per far ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione dove ci si potrà ricongiungere con il partner se vive o lavora in un'altra città. Per chi viola le norme multe da 400 a 1.000 euro.

