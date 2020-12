Covid, Ema anticipa parere sul vaccino Moderna al 6 gennaio

17 dicembre 2020 a

L’Agenzia europea del farmaco anticipa al 6 gennaio il parere sul vaccino anti Covid di Moderna. Lo rende noto la stessa Ema in una nota pubblicata sul sito, precisando che «il comitato, tenuto debito conto dei progressi compiuti, ha fissato per il 6 gennaio 2021 una riunione straordinaria per concludere, se possibile, la propria valutazione» sul vaccino della casa farmaceutica, anticipandolo rispetto alla prima data del 12 gennaio.

«Nelle ultime settimane, l’Ema ha compiuto buoni progressi nella valutazione della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per il vaccino mRNA-1273 Covid-19 di Moderna», si legge nella nota dell’agenzia. «Un dialogo continuo con l’azienda ha fatto sì che le domande sorte durante la valutazione fossero prontamente seguite e affrontate dall’azienda», precisa l’Ema.

