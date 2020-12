Covid Roma, Rsa travolta: 50 ospiti e 3 infermieri positivi. I Nas inviano gli atti alla procura

17 dicembre 2020 a

L'intervento dei Nas scopre l'Rsa degli orrori nel Lazio: di 54 persone ricoverate, 50 erano positive al Covid. In più tre infermieri, anche loro positivi al test, non erano in isolamento ma in servizio e inseriti nei turni settimanali, lavorando come nulla fosse. Ora la procura aprirà un fascicolo.

I carabinieri del Nas - scrive La Repubblica - erano arrivati alla casa di riposo San Girolamo Emiliani, a Casal Morena sulla Tuscolana a Roma, in seguito alla segnalazione per un maltrattamento ai danni di uno degli ospiti. Ma una volta sul posto hanno riscontrato una situazione allarmante con la clinica travolta dal Coronavirus, un autentico cluster.

