Covid, San Marino: cenone di Capodanno nei locali, c'è l'ok. Occhio solo all'orario

Capodanno a San Marino, si può. Il cenone di Capodanno sarà infatti autorizzato fino all'1 di notte. Occhio all'orario, ma non alla possibilità di farlo. Il governo sammarinese varerà un decreto con il quale prolunga l'orario di apertura dei locali e dei ristoranti per il 31 dicembre 2020. La notizia è stata anticipata - mentre in Italia si discute su tutto il Paese in zona rossa - dal segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta. "Non ci sono delle misure che garantiscono una diminuzione dei contagi - ha detto Ciavatta - molto del dibattito è usato per fare polemica, lo vediamo in Italia, di matrice politica".

