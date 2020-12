Covid, sulla zona rossa governo indeciso. Polemiche e veleni. Nuova ipotesi: dal 24 dicembre al 3 gennaio

16 dicembre 2020 a

Il governo decide di non decidere. Almeno per ora. Tutto rinviato. Sulle nuove restrizioni per il periodo di Natale, il premier Giuseppe Conte sembra intenzionato ad aspettare il rientro della ministra renziana Teresa Bellanova da Bruxelles per un confronto decisivo. Ma come spesso accade in Italia si va verso una mediazione. La linea dura la spunterebbe soltanto a metà e cioè tutta l'Italia zona rossa sì, ma soltanto dal 24 dicembre al 3 gennaio e non per un periodo più ampio, come gli esperti ritengono necessario per cercare di far calare il numero dei morti e quello dei contagiati. Ma il 6 gennaio? E le misure per il fine settimana? E per i giorni prima delle feste? Non si esclude un vertice notturno oppure nella giornata di domani.

