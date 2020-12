Roma, marito e moglie morti in casa: corpi scoperti solo dopo 15 giorni. L'indifferenza dei vicini di casa

16 dicembre 2020 a

Trovati morti in casa. I corpi scoperti dopo 15 giorni. Succede a Roma. "Moglie e marito morti nell’indifferenza. Dei vicini di casa, dei figli tolti dai servizi sociali. Una storia di abbandono che si intreccia anche con il giallo sulle cause del doppio decesso", dice ’Leggo.it’ che spiega come "gli investigatori" non escludano "la pista dell’omicidio-suicidio". I due sarebbero morti, secondo il medico legale, da almeno dieci giorni. L’allarme ai carabinieri è stato lanciato da un parente, preoccupato dal fatto che i coniugi non rispondevano al telefono da più di una settimana. La scoperta a Roma, in via Abigaille Zanetta, in un condominio dove vivono 150 famiglie nel quartiere della Cecchignola (tra la via Laurentina e l’Ardeatina).

