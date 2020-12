Covid, il Cts: "Aumentare i controlli e le restrizioni". Lo shopping di Natale rischia di costare all'Italia migliaia di morti

15 dicembre 2020 a

Il Comitato tecnico scientifico non ha alcun dubbio: in vista del Natale in Italia le restrizioni devono essere aumentate così come i controlli. Gli assembramenti potrebbero portare ad un nuovo e deciso aumento della curva dei contagi da Covid e a migliaia e migliaia di altri morti. E' questa l'indicazione che il Cts ha inviato al governo dopo l'interminabile riunione iniziata nella giornata di lunedì 14 dicembre e ripresa oggi, martedì. Gli esperti sono molto preoccupati e convinti che occorra fare di tutto per evitare che si ripetano scene come quelle viste nell'ultimo fine settimana, con le vie dello shopping piene di persone. "Le norme ci sono - sostengono - e sono quelle del Dpcm del 3 dicembre, ma devono essere applicate in modo giusto". Non alzare la guardia, insomma, rischia di far pagare agli italiani un prezzo molto, ma molto più caro di un Natale in tono minore.

