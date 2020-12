Le Iene, morte Raciti: Speziale esce dal carcere: "Io innocente, riaprire il processo". Anticipazioni martedì 15 dicembre 2020 Italia1 | Video

"A me è dispiaciuta la morte dell'ispettore, perché non si può morire per una partita di calcio"

E' uscito dal carcere Antonino Speziale e Le Iene nella trasmissione in onda stasera, martedì 15 dicembre 2020 su Italia1, lo accompagnano a casa e dedicano un servizio all'uomo che ha appena finito di scontare la pena a otto anni e otto mesi per l’omicidio dell'ispettore capo della polizia Filippo Raciti." Con Ismaele La Vardera - annunciano Le Iene - abbiamo approfondito cosa accadde negli scontri seguiti al derby Catania-Palermo del 2 febbraio 2007, in cui perse la vita Filippo Raciti.

Le Iene, morte Raciti: le intercettazioni in carcere, c'è un testimone e una verità diversa?

“La mia condanna? Un’ingiustizia”, dice Speziale che aggiunge: "Ho fiducia nella giustizia e spero si riaprirà il processo perché sono innocente. A me è dispiaciuta la morte dell’ispettore, perché non si può morire per una partita di calcio. So di essere stato responsabile per la resistenza e di quello sono colpevole, ma della morte dell’ispettore no".

"Dopo i nostri servizi su questa tragica vicenda - annunciano Le Iene -, la procura di Catania ha aperto un nuovo fascicolo sulla morte dell'ispettore capo e Ismaele La Vardera è stato sentito in Procura".

