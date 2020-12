Covid, Natale e le altre feste chiusi in casa: il lockdown su cui lavora il governo. Tutto il Paese zona rossa o arancione. Coprifuoco anticipato alle 18 o alle 20. I giorni dei divieti

Marianna Castelli 15 dicembre 2020 a

Dopo l'aumento delle restrizioni in Germania, Regno Unito e Paesi Bassi, anche il governo italiano si prepara a varare il piano di Natale con l'obiettivo di cercare di arginare la diffusione del Covid 19. Già a partire da sabato 19 dicembre dovrebbero diventare attivi i nuovi divieti che sta mettendo a punto l'esecutivo e che rimarranno in vigore fino al 6 gennaio. Secondo le indiscrezioni che filtrano dal Palazzo, nei giorni festivi e prefestivi l'Italia verrà trasformata interamente in zona rossa o arancione. Dovrebbe essere esteso il coprifuoco che inizierebbe alle 20 della sera oppure addirittura alle ore 18. Viene considerata ovvia la chiusura obbligatoria di bar e ristoranti. Il governo si sta confrontando sui negozi non essenziali e sugli spostamenti. E' scontato il divieto di spostamento da regione a regione e probabilmente anche da comune a comune, aperto il confronto sui municipi più piccoli. Ancora una volta la linea più dura è quella del ministro della Salute, Roberto Speranza che è favorevole all'istituzione di una zona rossa nazionale in cui siano vietati tutti i tipi di spostamento non essenziali fuori dalla propria abitazione, provvedimento che dovrebbe essere attivo dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio, il 5 e il 6 gennaio. In pratica si potrebbe uscire di casa soltanto per lavoro, per motivi di salute o per questioni considerate essenziali. Sarebbe concessa una sola deroga per consentire le messe del giorno di Natale. L'obiettivo bloccare tutti i cenoni e i veglioni, così come gli assembramenti per lo shopping. In una intervista alla Stampa il premier ha spiegato che le misure per le festività natalizie sono state già decise, si sta riflettendo sugli ultimi particolari: "Scongiurare la terza ondata è fondamentale, sarebbe devastante anche per il numero dei morti".

