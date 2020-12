Covid, Ranieri Guerra rischia il ritiro delle deleghe Oms per il caso del Piano pandemico italiano

14 dicembre 2020 a

a

a

Il responsabile europeo dell'Oms, Hans Henri Klug, sembra essere in procinto di ritirare le deleghe all'attuale vice presidente della sezione europea, l'italiano Ranieri Guerra. Secondo quanto riporta l'agenzia Lapresse, la decisione potrebbe avvenire già nella giornata di oggi, lunedì 14 dicembre. Guerra, componente del Comitato tecnico scientifico che si occupa del contrasto all'epidemia di Coronavirus, a stretto contatto con il ministero della Salute guidato da Roberto Speranza, si trova da giorni sotto i riflettori, anche mediatici, per il caso del Piano pandemico italiano mai aggiornato e per la presunta sparizione di un documento dell'Oms molto duro nei confronti del nostro Paese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.