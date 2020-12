Covid, tutta l'Italia zona rossa o arancione durante le feste di Natale: il governo valuta nuovi provvedimenti

13 dicembre 2020 a

Trasformare tutta l'Italia in zona rossa o arancione nei giorni festivi e prefestivi, irrigidire cioè tutte le misure anticontagio da Covid. E' l'ultima valutazione su cui sta lavorando il governo alla luce degli assembramenti che sono stati registrati nelle maggiori città italiane nel fine settimana appena concluso. Potrebbe essere autorizzato un allentamento delle misure solo per i piccoli comuni. Chi abita nei paesi sotto i 5mila abitanti potrebbe essere autorizzato a spostarsi entro 30 chilometri. La proposta è stata valutata durante la riunione dei capi delegazione della maggioranza. L'ipotesi è quella di adottare norme molto rigide per l'intero Paese, così come ha annunciato la cancelliera Angela Merkel per la Germania. Domani, lunedì 14 dicembre, è in programma un incontro tra la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, i capidelegazione della maggioranza e il Cts.

