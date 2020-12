Covid, De Luca contro Conte: "A Palazzo Chigi servirà una sezione di Psichiatria Democratica se sarà autorizzata la mobilità nei piccoli comuni"

13 dicembre 2020 a

Ancora un durissimo attacco di Vincenzo De Luca al premier Giuseppe Conte e al governo. Il presidente della Campania, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, come al solito non ha peli sulla lingua al punto da arrivare a dire che a Palazzo Chigi potrebbe essere necessaria una sezione di Psichiatria Democratica: "Se il Governo decide di lasciare la mobilità per i comuni sotto i 5mila abitanti, a mio parere dobbiamo aprire a Palazzo Chigi una sezione di Psichiatria Democratica". E ancora: "Non mi si dica, per l'amor di Dio, di aprire la mobilità nei piccoli comuni. Sapete quanti sono i piccoli comuni sotto i 5mila abitanti in Italia? Sono il 70%, dieci milioni di abitanti. Se apriamo la mobilità a 10 milioni di abitanti non ci sarà più nulla da fare, perché avremo una ripresa drammatica dei contagi a gennaio".

