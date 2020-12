Covid, la strage dei medici. Morto un altro dottore, aveva 55 anni. Dall'inizio della pandemia uccisi 259 professionisti

13 dicembre 2020 a

Continuano ad aumentare i medici morti per il Covid. Secondo il conteggio che sta tenendo la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), sono 259 i professionisti deceduti a causa del virus. Giovanni Ferraro, 55 anni, medico di medicina generale del distretto 13 della Asl di Roma, è l'ottantesima vittima della seconda ondata. "E' il tempo del dolore e del distacco - commenta il presidente Fnomceo, Filippo Anelli - Ma è anche il momento di individuare ed eliminare i rischi. Per ogni medico che muore, oltre al dolore umano dei familiari, degli amici, dei pazienti, ci sono 1500 persone che si trovano senza il loro medico di famiglia o reparti d'ospedale senza uno specialista. Dobbiamo porre fine a questa strage, straziante per noi, che costituisce una ferita per tutto il Servizio Sanitario Nazionale".

