Covid, 484 morti e quasi 18mila nuovi contagi (152mila tamponi). Risale il tasso positività esami. Dall'inizio della pandemia 64.520 vittime

Ancora 484 morti e 17.938 contagi. Sono i dati del bollettino nazionale di oggi, domenica 13 dicembre, sull'emergenza Covid, ufficializzati dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Numeri in calo, anche se va puntualizzato che i nuovi casi sono riferiti all'esito di 152.697 tamponi, oltre 40mila in meno di sabato. Il tasso di positività, dunque, purtroppo risale fino all'11.7% (+1.6%). Più incoraggiante la diminuzione dei decessi che 24 ore prima erano stati 649. I casi dall'inizio della pandemia diventano un milione 843.712, mentre le vittime 64.520. Certificate 16.270 guarigioni (un milione e 93.161 in tutto) quindi gli attualmente positivi sono 686.031 (+ 1.183). Diminuiscono ancora i pazienti in terapia intensiva per Covid. Nonostante 152 nuovi ingressi, il saldo negativo rispetto a sabato è di 41 casi (3.158). I ricoverati nei reparti ordinari sono 27.735 (-333).

