Assalto No Tav alle forze dell'ordine. Bombe carta, sassi e petardi: due agenti feriti

13 dicembre 2020

Scontri tra manifestanti No Tav e forze dell'ordine in Val di Susa. Alta tensione nel corso di una manifestazione contro l'altà velocità. Circa 250 attivisti, incappucciati, hanno assaltato i reparti mobili e lanciato bombe carta, sassi e petardi nella zona del cancello del sentiero Gallo-Romano che impedisce l'accesso nell'area del cantiere di Chiomonte che nei giorni scorsi è stato allargato per i lavori della Torino-Lione. Sono stati centinaia gli attivisti in marcia sui sentieri di montagna, partiti dal campo sportivo di Giaglione. Gli agenti sono stati attaccati da tre punti diversi, quindi l'azione era stata organizzata anche nei particolari con l'obiettivo di entrare nella zona vietata. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno risposto con i lacrimogeni. Secondo il primo bilancio ci sarebbero almeno due agenti feriti.

