Terremoto, scossa di magnitudo 3.3 in Emilia Romagna vicino a Sassuolo: controlli nella zona

13 dicembre 2020

Un terremoto di magnitudo 3.3 della scala Richter è avvenuto nella zona di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, nella giornata di domenica 13 dicembre alle 10,20 ora italiana. L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 29 chilometri. L'effetto della scossa è stato avvertito da gran parte della popolazione della zona: non solo nel Reggiano appunto tra Castellarano, Scandiano, Casalgrande, ma anche in diversi centri modenesi, come soprattutto Sassuolo e Magreta. Non sembrano essersi verificati danni a popolazione ed edifici, anche se, come di consueto, sono stati avviati controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine e degli organi competenti.

