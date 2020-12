Paolo Rossi, ladri nella sua abitazione nel giorno del funerale

12 dicembre 2020 a

a

a

Ladri nell'abitazione di Paolo Rossi nel giorno del suo funerale. A Bucine, in provincia di Arezzo, è stata svaligiata la casa della famiglia di Pablito, proprio mentre la sua famiglia, gli amici e l'Italia intera gli stavano dando l'ultimo saluto nel duomo di Vicenza, dove si stavano svolgendo i suoi funerali, trasmessi in diretta su Rai 2. Al rientro da Vicenza la moglie Federica Cappelletti e le figlie hanno trovato nell'agriturismo della campagna Toscana un grande caos, conseguenza del furto. Stando alle prime notizie che sono trapelate, i ladri avrebbero rubato i gioielli, ma non i cimeli del campione di cui però sarebbe stato portato via un orologio. La notizia è stata data dall'agenzia Ansa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.