Federico Aldrovandi, 15 anni fa la morte per colpa di chi avrebbe dovuto proteggerlo. Il post del padre Lino | Foto

E' uno dei casi più controversi nella cronaca italiana. Quello di Federico Aldrovandi, di cui si parla per la quarta e ultima puntata dedicata al ragazzo di Ferrara trovato morto in via Ippodromo 15 anni fa. Per l'episodio sono stati condannati 4 poliziotti. Nella puntata de Un giorno in pretura di sabato 12 dicembre spazio ai testimoni nell'episodio Paura di parlare.

Sabato 12 dicembre il padre di Federico, Lino, ha pubblicato su fb questo post: "In quella tragica alba del 25 settembre 2005 qualcuno ha visto e ha avuto paura di parlare per molto tempo. Sono testimoni le cui dichiarazioni, di estrema importanza se ritenute attendibili, potrebbero inchiodare i quattro imputati alle loro responsabilità”. Impossibile dimenticare.

