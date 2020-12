Covid, altri 649 morti e quasi 20mila nuovi casi (196mila tamponi). Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, poco meno di 25mila guarigioni

12 dicembre 2020 a

Ancora quasi 20mila casi positivi (19.903) e 649 morti. Sono i numeri del bollettino Covid in Italia di oggi, sabato 12 dicembre, che registra 196.439 tamponi. Dall'inizio della pandemia i casi diventano 1.825.775. Le vittime giornaliere dunque sono in calo, visto che venerdì 11 dicembre erano state 761. Complessivamente l'Italia ha superato quota 64mila decessi, per l'esattezza 64.036. Continuano a calare i ricoveri in terapia intensiva: 66 in meno rispetto alla giornata precedente, quindi i posti occupati diventano 3.199. I nuovi ingressi sono stati 195. Per ciò che concerne le guarigioni, invece, c'è da registrare un positivo + 24.728. Dunque gli attualmente positivi scendono ancora e diventano 684.848.

