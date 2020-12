Covid, dati pesanti in Veneto. Numeri da paura tra nuovi casi e 110 morti in sole 24 ore

12 dicembre 2020 a

Sul fronte dei dati Covid giornata drammatica per il Veneto, oggi sabato 12 dicembre. Il bollettino ufficializza oltre 5mila casi nelle ultime 24 ore (5.098) e 110 morti. Come ha riferito il governatore Luca Zaia durante la conferenza stampa, dall'inizio della pandemia sono 4.769 le vittime del virus. I tamponi effettuati sono stati 60mila circa. I contagiati complessivi sono saliti a 186mila. Gli attualmente positivi ora sono 88.132. I ricoveri nelle strutture ospedaliere diventano 3.224 ma il presidente della Regione ha spiegato che il +50 che si registra in area non critica è un dato errato perché comprende trenta pazienti accolti oggi e non ieri. Unico aspetto incoraggiante è il calo delle terapie intensive: due in meno. Zaia: "Sono preoccupato di essere in zona gialla, non è un gioco a premi. Se non governiamo il processo, sarà il processo a governare noi”.

