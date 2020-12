Covid, spostamenti a Natale: no dei ministri Boccia e Speranza. "Chi è favorevole ci deve mettere la faccia e ne risponderà davanti alle famiglie"

12 dicembre 2020 a

Gli spostamenti nelle giornate delle feste di Natale? Il governo è spaccato anche su questo tema. Mentre c'è un'ala più possibilista, il ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, esprime un no secco sull'ipotesi di allentare le misure che vietano i passaggi da regione a regione e da comune a comune. Boccia spiega che certo, il Parlamento è sovrano, ma "se vogliono rimuovere i vincoli su tutti i comuni italiani ci troveranno non solo contrari, contrarissimi". Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Skytg24. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il ministro alla Salute, Roberto Speranza. Ancora Boccia: "Chi vorrà allentare tutti i vincoli e voterà per questo, ci metterà la faccia, ne risponderà davanti alle famiglie italiane che soffrono". Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, Silvio Brusaferro: "No agli allentamenti su misure e mobilità" o ci sarà "una inversione della tendenza. Nel periodo delle feste dobbiamo fare tutti gli sforzi per avere all’inizio del prossimo anno un numero di nuovi casi significativamente più basso di quello attuale, che è troppo elevato".

