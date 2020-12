Covid, Di Lorenzo a SkyTg24: "Vaccino Astrazeneca sotto attacco hacker. Non possiamo più dare informazioni via mail"

12 dicembre 2020 a

Il vaccino Astrazeneca sotto attacco hacker. Ad affermarlo il presidente dell'Irbm di Pomezia, Piero di Lorenzo. "Da mesi siamo sotto attacco hacker e non si tratta di ragazzini che giocano al computer - ha spiegato - ma attacchi molto violenti di professionisti che sono iniziati dall’estate. Stiamo resistendo grazie al fatto che abbiamo sistemi sofisticati di difesa e un notevole supporto da parte delle istituzioni".

Di Lorenzo, ospite di SkyTg24, ha poi proseguito: "Non abbiamo subito danni per fortuna - ha aggiunto - sono attacchi che arrivano dall’estero. Gli attacchi non hanno rallentato la ricerca sul vaccino ma hanno rallentato l’operatività perché tutte le informazioni sensibili non le possiamo più mandare via mail o via telefono. E questo è un bel problema".

