Caso Genovese, altri due indagati: la sua ex fidanzata e l'amico Daniele Leali

Due nuovi indagati nel caso di Alberto Genovese, l'imprenditore di Milano di 43 anni che è stato arrestato il 6 novembre per violenza sessuale ai danni di una ragazza appena diciottenne. Daniele Leali, suo amico, considerato l'organizzatore delle famose feste della Terrazza Sentimento nel centralissimo appartamento milanese, è indagato per la detenzione di droga ai fini di spaccio. Indagata anche l'ex fidanzata di Genovese che sarebbe stata presente in casi di presunta violenza sessuale. Leali nei giorni scorsi è stato presente in diverse trasmissioni televisive e ha detto la sua sia sulle accuse nei confronti di Alberto Genovese che sulle famose feste.

